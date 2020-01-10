USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

ABD'de mini güvenlik zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin nükleersizleşmesi süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Japon ve Güney Koreli üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Dünya / 10 Ocak 2020 Cuma 09:28
ABD'de mini güvenlik zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Ulusal Güvenlik Bürosu Şefi Shigeru Kitamura ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Chung Eui-yong ile Kuzey Kore konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kısa görüşmede Trump'ın Japonya ve Güney Kore'nin ABD'nin Hint-Pasifik Bölgesi'ndeki en güçlü müttefiklerinden ikisi olduğunu belirttiği, iki ülkeye destekleri ve derin dostlukları için de teşekkür ettiği ifade edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın da Kitamura ve Chung ile İran ve Kuzey Kore'deki durumu değerlendirmek üzere üçlü görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Güney KoreİranKuzey KoreJaponyaDonald Trump

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı