Yılın ilk günü İstanbul’da yollar boş kaldı

Yılın ilk sabahında İstanbul’da yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğu verilerine göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 9’a kadar düştü. Mesai günlerinde sabah saat 10.00 sıralarında trafiğin en yoğun olduğu Haliç Köprüsü’nde ve E-5’te yolların açık olduğu gözlendi.



Öte yandan 2020 yılının ilk sabahında metrobüs ve otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü.



Kaynak : İHA

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