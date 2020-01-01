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Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin, köyün dışında bombalı araç patlatmaları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Dünya / 01 Ocak 2020 Çarşamba 12:40
Tel Abyad'da teröristler bombalı araç patlattı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesi Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı. Kaynak : AA

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