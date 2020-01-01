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Papa, on binlerce kişinin önünde özür diledi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurmuştu. Papa Francis Aziz Petrus Meydanı’nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün ‘Yeni Yıl Duası’ sırasında özür diledi.

Dünya / 01 Ocak 2020 Çarşamba 20:15
Papa, on binlerce kişinin önünde özür diledi
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Vatikan'da dün yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Papa Francis bugün yaptığı açıklamada “Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de ve dünkü kötü örnek için özür diliyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.



Papa, yılbaşı etkinlikleri kapsamında St. Peter's Meydanı'nda toplanan insanları selamladı, bazılarıyla tokalaştı.

Papa Franciscus, selamlamanın ardından yoluna devam etmek isterken bir kadının, elini tutarak kendisine çekmesi ve bırakmaması üzerine diğer eliyle kadının eline vurdu.  Papa'nın bu skandal hareketi üzerine kadın adeta şoka uğradı.

VatikanYılbaşıSkandal

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