İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı.



Genelgeye göre, 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.



Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.



Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.