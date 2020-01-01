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Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, çeyrek bilete çıktı. 4 kişinin kazandığı büyük ikramiyede biletlerinden biri Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'den satıldığı öğrenildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde herkes bileti alanı merak ediyor.

Yaşam / 01 Ocak 2020 Çarşamba 11:06
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. 4 kişinin 20 milyon kazandığı yılbaşı özel çekilişinde Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi.

HERKES BİLETİ ALANI MERAK EDİYOR

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'da satılan biletlere çıktı. Bursa'da satılan bilet İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. Aynı biletin seri numarası burada olduğu bilgisine ulaşılırken, şimdi herkes bileti alanı merak ediyor.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte 80 milyonluk büyük ikramiye 1358490 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.

Milli PiyangoBüyük İkramiyeAlışverişYılbaşı

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