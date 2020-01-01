USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

Ankara'da ekmek fiyatlarına zam

Anakara'da ekmek fiyatına gelen yüzde 20'lik zamla fiyatlar 1 lira 50 kuruşa çıktı

Ekonomi / 01 Ocak 2020 Çarşamba 20:36
Ankara'da ekmek fiyatlarına zam

Yeni yılla birlikte zamlanan ürünler arasına ekmek de eklendi. Ankara'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi.

NİSAN'DA DA YAPILMIŞTI

Ankaralı fırıncılar; un, elektrik ve su fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmek fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Bilindiği üzere 1 Nisan 2019'da da Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. 1 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Fırıncılar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı