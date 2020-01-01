Ankara'da ekmek fiyatlarına zam

Yeni yılla birlikte zamlanan ürünler arasına ekmek de eklendi. Ankara'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi.



NİSAN'DA DA YAPILMIŞTI



Ankaralı fırıncılar; un, elektrik ve su fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmek fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.



Bilindiği üzere 1 Nisan 2019'da da Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. 1 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkmıştı.