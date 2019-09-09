Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, “Eğitim öğretim konusunda tarihimizin en kapsamlı dönüşüm hamlemize imza atarak eğitimin altyapısını adeta yeni baştan inşa ettik. Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi göreve geldiğim zaman 7.5 milyar idi. Şimdi ise 114 milyara yükselttik” dedi.







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Senet çetesinin iş yeri sahibine silahlı saldırı anları kamerada



İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bir tekel bayisi işleten 2 kişiye zorla senet imzalatıp para gasp eden çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işletme sahibini silahla yaralayıp kovaladığı anları güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.







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Asker eğlencesinde havai fişek patladı, ortalık savaş alanına döndü



Sultangazi'de asker uğurlama eğlencesinde askere gidecek gencin elinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir anda peş peşe patlayan fişekler sonrası vatandaşların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansırken, patlama sonrasında çevredekilerin hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etmesi dikkat çekti.



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Japonya'daki tayfunda 1 kişi öldü



Japonya'yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 1 kişinin öldüğü, en az 41 kişinin yaralandığı açıklandı.



Kaynak : İHA

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