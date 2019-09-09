O ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, 'İlimiz Artuklu ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, BTÖ mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun'nun maddeleri gereğince; 09 Eylül Pazartesi günü saat 14.30 itibariyle Artuklu ilçesi kırsal alanında bulunan, Elmabahçe mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir' denildi.





Kaynak : İHA

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