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Minibüs, tıra arkadan çarptı açıklaması 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yaşam / 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:53
Minibüs, tıra arkadan çarptı açıklaması 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.başlatıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.f="/yerel/sakarya/hendek/" _fcksavedurl="/yerel/sakarya/hendek/" title="Hendek Haberleri,Videoları, Fotoları">Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.H., idaresindeki 34 AP 1531 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Y.S. idaresindeki 14 DU 777 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında minibüste yolcu olarak bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahıs tırın altında kalarak hayatını kaybederken, minibüs şoförü O.H. yaralı olarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sakarya TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.H., idaresindeki 34 AP 1531 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Y.S. idaresindeki 14 DU 777 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında minibüste yolcu olarak bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahıs tırın altında kalarak hayatını kaybederken, minibüs şoförü O.H. yaralı olarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza hakkında inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

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DireksiyonMinibüs Şoförü


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