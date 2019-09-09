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İl emniyet müdürü ve ailesi kaza geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki otomobil, Niğde'de bir tanker ile çarpıştı. Karabörk ve 2 çocuğunun yaralandığı kazada, eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
İl emniyet müdürü ve ailesi kaza geçirdi
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Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde- Bor yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı otomobil, tankerle çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.










 

Emniyet MüdürüKarabörk


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