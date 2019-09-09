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Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Büyükşehir Belediye Başkanını 11 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne davet etti.

Siyaset / 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:14
Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Ankara'ya davet etti.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıya 30 büyükşehir belediye başkanının da katılması bekleniyor.

CHP'LİLER DE DAVETLİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi CHP'li isimlerin toplantıya davet edilmesi gözleri bu isimlere çevirdi.

Toplantının içeriğine dair bir detay henüz açıklanmadı.



Cumhurbaşkanı'nın davetine CHP'den cevap!

Cumhurbaşkanlığı KülliyesiCumhurbaşkanıBelediye BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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