Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Ankara'ya davet etti.



Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıya 30 büyükşehir belediye başkanının da katılması bekleniyor.



CHP'LİLER DE DAVETLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi CHP'li isimlerin toplantıya davet edilmesi gözleri bu isimlere çevirdi.



Toplantının içeriğine dair bir detay henüz açıklanmadı.







Cumhurbaşkanı'nın davetine CHP'den cevap!