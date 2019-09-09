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Cumhurbaşkanı'nın davetine CHP'den cevap!

Cumhurbaşkanı'nın büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete CHP'den cevap geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak" dedi.

Siyaset / 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:08
Cumhurbaşkanı'nın davetine CHP'den cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak' dedi.

Ayrıntılar birazdan...

Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti

Cumhurbaşkanlığı KülliyesiCumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan


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