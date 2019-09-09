Bankalar yarışa girdi! Kredi faizleri düşüyor

Bankaların konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Kamu bankaları tarafından en düşük yüzde 1.49 olarak belirlenen ihtiyaç kredisi oranı giderek düşüyor. Aynı zamanda konut ve taşıt kredilerinde de düşüşler olmaktadır. Faiz indiren bankalar arasına 12 banka daha katıldı. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte banka banka kredi faiz oranları;



Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.99 seviyesinden yüzde 1,87 seviyesine,



Ziraat Katılım Bankası ihtiyaç kredisi katılım payı yüzde 2,10 seviyesinden yüzde 1,59 seviyesine.



ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.71 seviyesinden yüzde 1.59 seviyesine,



TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.69 seviyesinden yüzde 1.49 seviyesine



İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2.20 seviyesinden yüzde 1.99 seviyesine,



Garanti Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,04 seviyesinden yüzde 1,94 seviyesine,



Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı yüzde 1,89 seviyesinden yüzde 1.79 seviyesine,



Albaraka Türk İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.05 seviyesinden yüzde 1.75 seviyesine,



HSBC Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.99 seviyesinden yüzde 1.79 seviyesine



Odeabank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,44 seviyesinden yüzde 2,21 seviyesine,



Denizbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.40 seviyesinden yüzde 1.49 seviyesine,



Yapılan faiz indirimi sonrası en uygun ihtiyaç kredisi veren banka QNB Finanbank oldu.



Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 oldu. İndirim ile beraber en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 olarak revize edildi.