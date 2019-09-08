USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,28 - 6,29

Mardin Özel Harekat Şube Müdürünü şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin’in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genel / 08 Eylül 2019 Pazar 12:32
Mardin Özel Harekat Şube Müdürünü şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu belirtildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İçişleri BakanlığıŞehitJandarmaTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı