Mardin Özel Harekat Şube Müdürünü şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu belirtildi. Kaynak : İHA

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