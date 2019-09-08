İstiklal Caddesi'ndeki cinayete iki gözaltı

İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.



Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı.



Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı.



BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK



Ayar, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.