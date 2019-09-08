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İstiklal Caddesi'ndeki cinayete iki gözaltı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 08 Eylül 2019 Pazar 14:29
İstiklal Caddesi'ndeki cinayete iki gözaltı

İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı.

Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ayar, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

İstiklal CaddesiCenaze


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