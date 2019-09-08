USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,28 - 6,29

HDP'nin Diyarbakır il ve ilçe örgütlerine soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişiler ve çocukların kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Güncel / 08 Eylül 2019 Pazar 17:52
HDP'nin Diyarbakır il ve ilçe örgütlerine soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı basın yayın organlarında çocuklarının PKK terör örgütünün elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından, eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri ve çocukları kandırarak terör örgütüne HDP'lilerin götürdüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar'la başlamış ve akabinde 15 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır” denildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Terör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıOturma EylemiDiyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı