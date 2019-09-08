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Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesi yapıldı.

Dünya / 08 Eylül 2019 Pazar 10:00
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi yapıldı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek diğer tarafta bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu. 

TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti. Devriye faaliyetine helikopterle hava desteği de verildi.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ilk ortak kara devriyesi öğle saatlerinde tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD askeri personeli, kara araçları ve İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yer almasıyla ilk ortak kara devriyesine Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye tarafında başladı."




Kaynak : AA
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Güvenli BölgeTürk Silahlı KuvvetleriSuriye


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