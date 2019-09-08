Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge tepkisi: Eylül bitmeden kurulmazsa kendi yolumuza gideriz

Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik ABD ile ilk ortak kara devriyesi bugün yapıldı.



Devriyenin yapıldığı gün konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.



Malatya'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, 'Şimdi bir kez daha çetin bir mücadelenin içindeyiz. Suriye'nin kuzeyi ile Irak sınırımızı önemli ölçüde güvence altına aldık. Rusya ve İran ile işbirliği halinde yoğun çaba harcıyoruz. Üçlü zirvede bu konuları bir kez daha ele alacağız' dedi.



Güvenli bölge başlığı altında sert ifadelerle ABD'yi hedef alan Cumhurbaşkanı 'Bizim için asıl tehdit Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasıdır. Güvenli bölge için ABD ile görüşme halindeyiz. Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz' diye konuştu.



'Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz' ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:



'Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız.



Bölge halkı bizim yanımızda olacaktır. Terör örgütü ülkemizdeki milyonlarca Suriyeli kardeşimize güven vermiyor. Biz bu tecrübeyi Afrin için yaşadık. Afrin için neler söyleniyordu. Biz orayı 2 aya varmadan güvenli hale getirdik. Türkiye'nin buralarda insan hakları ihlali olmamıştır. Suriye'de 8. yılını geride bırakan kaos döneminde 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Bu mesele Türkiye açısından hayati bir zorunluluktur. Kendi hayati önceliklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye gibi bir ülkeyi terör örgütlerine terk edecek bir anlayış tüm dünya için tehlike arz ediyor demektir.'



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



- Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye gelmiş olacak, bu da gösteriyor ki Türkiye öyle yol geçen hanı değildir.



- Biz çalışmaya devasm ederken birileri de belediyenin alt yapı üst yapı hizmetlerinde kullandığı araçları israf diye sergiliyor.



- Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP siz 14-15-16 yaşındaki çocukları kaçırarak ne yapacağınızı sanıyorsunuz? Daha önceleri Cumartesi Anneleri için Galatasaray Lisesi önünde eylem yapan sanatçılar neredesiniz? Oraya giden sanatçılar ve köşe yazarları var, teşekkür ediyorum.



- Bu yaz ülkemizin değişik yerlerinde ormanlar yakıldı, PKK biz yaktık dedi. İstanbul'da 12 ağacın yeri değişti diye kıyameti koparanlar neredesiniz? Bunlar sanatçı değil sanatçı müsvettesi. Bunlar dürüst değil.'