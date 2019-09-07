Orgeneral Güler'den ABD'li mevkidaşına güvenli bölge mesajı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Güler'in ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford'la telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.



Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı." ifadesi yer aldı.