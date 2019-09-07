Kuşadası Belediye önünde toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu ezan okunurken konuşmasına ara verdi.



Tam bu esnada bir kişi tarafından Kılıçdaroğlu'na yönelik yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken, polis kimliği henüz açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonunda yumurtalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Bitlis Mutki nüfusuna kayıtlı 40 yaşındaki İrfan Ö. olduğu belirtildi.

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