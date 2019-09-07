Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması: Perşembe günü daha da düşecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bir sonraki seçimde daha fazla çalışarak hedefimize ulaşacağız. Hemen bugünden bir sonraki seçim için çalışmalara başlamalıyız. Milletimizin bugüne kadar AK Parti'ye verdiği destek farklı oluşumuzdandır. Milletimize ne kadar hizmet ettiysek milletimiz de bize o kadar destek verdi.



Şimdi bize düşen son zamanlarda önümüzde çıkarılan engelleri aşmak ve başarı çıtamızı yukarıya çekmektir. Bir süredir İstanbul başta olmak üzere işten çıkarılan işçilerin feryatlarını duyuyorum. Biz bu şekilde işten çıkartmalar yapsak gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışacaklar şu anda sessiz. Biz hiç böyle bir şey yapttık mı?



'ANALAR DESTANSI BİR MÜCADELE VERİYOR'



Diyarbakır'da ise analar destansı bir mücadele veriyor. İnsan hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlar en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Bir zamanlar Cumartesi Anneleri vardı. Oraya giden sanatçılardan şimdi en ufak bir ses çıkıyor mu? İşte bu ikiyüzlüler evlatları peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.



Şov yapmaktan başka bir işe yaramayan muhalefet belediyelerinin seçim sonuçlarını milletimize fatura etmesine izin vermeyiz. Bir yerde hizmet aksamışsa, hastalara destek verilmemişse, işçiler işten çıkarılmışsa onlara biz destek vereceğiz.



FAİZ DÜŞTÜKÇE ENFLASYON DÜŞECEK



Türkiye'nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe alması gereken kritik konular var. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bunları aşacağız. Faizler düşüyor mu? Düşüyor. Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplanıyor. Faizlerin düşeceğine inanıyorum. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir. Göreceksiniz Cumhurbaşkanımız demişti diyeceksiniz.



'KUSURA BAKMASINLAR KAPILARI AÇARIZ'



Fırat'ın doğusunu Trump ile yeniden görüşeceğiz. Uygulama ile konuştuklarımız birbirini tutmalı. Eğer kalkıp YPG'ye eğitim veriliyorsa bizim bunu hazmetmemiz mümkün değildir. Bunlar kiminle savaşacak? Türkiye ile! Biz buna göz yumar mıyız?



İdlib'den kaynaklanan şu an bir göç sorunu var. Biz Avrupa'ya açıkça söyledik. Bu yükü paylaşacaksınız. Paylaşmazsanız kapıları açarız, dedik. Türkiye 4 milyon mültecinin yükünü nasıl kaldıracak. Oldu oldu, olmadı kusura bakmasınlar, kapıları açmaktan başka çare kalmayacak. Hep biz mi düşüneceğiz. Başka çare yok.



AK Parti hiçbir zaman hayatın ayrılmaz bir parçası olan değişime direnmemiştir. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde değişimimizi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı bir şekilde işliyor. Küçük dokunuşlar da ihtiyaç var.