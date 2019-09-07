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CHP'li Kaftancıoğlu'na HDP desteği!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası alan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'den destek geldi. Demokrasiden dem vuran bir açıklama yayınlayan HDP, "Kaftancıoğlu ile dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isteriz" ifadeleriyle iş birliklerini itiraf etmiş oldu..

Siyaset / 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:27
CHP'li Kaftancıoğlu'na HDP desteği!

Sosyal medya paylaşıları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf mahkemesine giden karar sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Kaftancıoğlu'na destek mesajı geldi.

HDP'nin yaptığı açıklamada CHP'li Kaftacıoğlu ile dayanışma içerisinde olacaklarını ifade etmesi CHP ile olan iş birliklerini gözler önüne serdi.

İşte HDP'nin Kaftancıoğlu açıklaması:

'KAFTANCIOĞLU'NUN YANINDAYIZ'
'Canan Kaftancıoğlu'na verilen intikamcı ceza, demokratik siyasete darbedir' başlığıyla yayınlanan açıklamada, 'Demokratik siyasette ve ortak-güçlü toplumsal muhalefet ve mücadelede ısrarcı olan Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız.' ifadelerine yer verildi.

'DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'
Açıklamanın devamında ise şöyle devam edildi; 'Bu cezalandırma kampanyasının karşısında ve Canan Kaftancıoğlu ile dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isteriz. Bu intikamcı ceza, demokratik siyasete de bir darbedir.'

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