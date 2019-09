Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.



Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, çok sayıda CHP milletvekili ve belediye başkanları da duruşmayı izledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kaftancıoğlu'na destek vermek için duruşma salonuna geldi.



Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, Canan Kaftancıoğlu'nun geçen celse adliye önünde basın açıklaması yaparken Nazım Hikmet'e ait bir şiiri okuduğunu ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın dava dosyasına girdiğini söyledi.



'CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEDİM, ETMEYECEĞİM'



Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Kaftancıoğlu, '48 gün sonra yeniden karşınızdayım. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kim ne söylerse söylesin, kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmeyeceğim' ifadelerini kullandı.



'TERÖR PROPAGANDASI YAPANIN ALLAH BELASINI VERSİN'



Savcılığın mütalaasına, yaptığı savunmaların girmediğini dile getiren Kaftancıoğlu, şöyle devam etti: 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ne alenen ne de perdeli olarak aşağılamadım. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olarak devleti alenen ya da perdeli olarak aşağılamam. Hiçbir kamu görevlisine hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Her kim terör örgütüne destek veriyorsa, propagandasını yapıyorsa Allah belasını versin. Bunları söylemiştim. Ama görüyorum ki doğruluğu araştırılmadan mütalaa hazırlanmış.'



Kendisini özgür gördüğünü ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 'İnsanlarımızın hukuka güvenmediği bu durum sadece benim değil 80 milyonun problemidir. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17 yıl, 27 yıl ile yargılansam bile hakikati söylemeye devam edeceğim' diye konuştu.



Kaftancıoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından söz alan sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, suçlamaları reddetti.



Aranın ardından sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarıyla duruşmaya devam edilecek.



ERKEK: ADALETSİZLİKLERİ İŞLEYEN PEJMÜRDEDİR



Bu arada, Canan Kaftancıoğlu'na destek olmak için CHP'nin 80 il başkanının aralarında bulunduğu grup, adliye önünde bir araya geldi.



Burada konuşan Erkek, demokrasi, hak, hukuk ve adalet için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



'Bu davada Canan Kaftancıoğlu yargılanmıyor yalnızca, bu davada düşünce ve ifade özgürlüğü yargılanıyor, demokrasi yargılanıyor. Bu davada İstanbul'un iradesi yargılanıyor. Bu dava yalnızca Canan Kaftancıoğlu'nun değil, hepimizin davası. Biz her zaman onun yanında olacağız. Biz bugün yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını biliyoruz. Ama şunu asla unutmayacağız; adaletsizlikleri çeken değil, adaletsizlikleri işleyen sefildir, zavallıdır, pejmürdedir.'



GÜVENER: BU DAVADA CHP YARGILANIYOR



CHP'nin 80 il başkanının ortak açıklamasını okuyan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise davanın siyasi olduğunu söyledi.



'CHP üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu davanın, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbe' olduğunu savunan Güvener, şöyle devam etti: '31 Mart yerel seçimlerinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Türkiye genelinde farklı siyasal kesimleri demokrasi çatısı altında buluşturan toplumsal ittifak, İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirlerimizde karşılık bulmuştur. Kaftancıoğlu hakkında böyle bir davanın açılmasının en büyük sebebi de İstanbul'da elde edilen siyasi başarıdır. AKP sandıkta bulamadığı karşılığı hukuk dışı yollarda aramakta ve demokratik siyasete müdahale etmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar görülen iki duruşmada mahkemenin sergilediği tutum demokrasi ve adalet adına utanç vericidir. Bugünkü karar duruşmasında hukukun gereği olarak İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun beraat etmesini bekliyoruz. Bu dava ile yalnızca İl Başkanımız Kaftancıoğlu değil, CHP yargılanmaktadır.'



17 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, Canan Kaftancıoğlu'nun bir televizyon programında, terör örgütü PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız ile ilgili tweetine ilişkin açıklamalarıyla terör örgütünün propagandasını yaptığı aktarılıyor.



Mütalaada sanık Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı 'zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret', 'zincirleme şekilde alenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'zincirleme şekilde alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin askerini veya emniyet teşkilatını aşağılama', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarını işlediği kaydedilerek, sanığın bu suçlardan 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Canan Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede de aynı suçlardan ceza verilmesi isteniyor.