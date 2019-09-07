Barış Yarkadaş'tan itiraf gibi açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da topladığı araçları siyasi şovun ardından tekrar kullacağı ortaya çıktı.



'SERGİLEMEK İÇİN DEĞİL AYIKLAMAK İÇİN GETİRDİ'



CHP eski Miletvekili Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun o araçları sergilemek için değil, ayıklamak için getirdiğini söyledi.



Yarkadaş, canlı yayında Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken ' Buraya getirilen araçlar belediyelerin hizmetinden getirilmiş araçlar değil. Sözleşmesi bitmiş araçlar. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni amacı şuydu; Bütün araçlar pazar gününe kadar orda toplanacaktı. Bunların içinden sözleşmesi bitmiş, kiralama süresi bitmişler kalacaktı. Diğerler ayıklanarak görevine devam edecekti. Olayın sosyal medyaya düşmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dışında gelişti ' ifadelerini kullandı.