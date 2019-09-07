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Barış Yarkadaş'tan itiraf gibi açıklama!

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun sergilediği araçların hizmette kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Siyaset / 07 Eylül 2019 Cumartesi 01:12
Barış Yarkadaş'tan itiraf gibi açıklama!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da topladığı araçları siyasi şovun ardından tekrar kullacağı ortaya çıktı.


'SERGİLEMEK İÇİN DEĞİL AYIKLAMAK İÇİN GETİRDİ'

CHP eski Miletvekili Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun o araçları sergilemek için değil, ayıklamak için getirdiğini söyledi.

Yarkadaş, canlı yayında Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken ' Buraya getirilen araçlar belediyelerin hizmetinden getirilmiş araçlar değil. Sözleşmesi bitmiş araçlar. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni amacı şuydu; Bütün araçlar pazar gününe kadar orda toplanacaktı. Bunların içinden sözleşmesi bitmiş, kiralama süresi bitmişler kalacaktı. Diğerler ayıklanarak görevine devam edecekti. Olayın sosyal medyaya düşmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dışında gelişti ' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Barış YarkadaşBüyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğlu


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