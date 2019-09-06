Uyarılar peş peşe yapıldı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 29



İstanbul: Parçalı bulutlu 28



İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Adana: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34



Bursa: Parçalı bulutlu 29



Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 26



Erzurum: Parçalı bulutlu 25



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35