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Topkapı Sarayı ile ilgili flaş karar!

Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.

Kültür-Sanat / 06 Eylül 2019 Cuma 09:29
Topkapı Sarayı ile ilgili flaş karar!

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi.Topkapı Sarayı' nın devredilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım gibi hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak.

Karaname ile Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerden doğan her türlü borç ve alacaklar da yine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkisinde olacak.

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