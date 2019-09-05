SOM-B2 hedefi başarıyla vurdu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOM-B2 füzesinin ilk atış testinde hedefi başarıyla vurmasına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.



“GURUR GÜNÜMÜZ”



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Gurur günümüz! Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.



“SOM-B2 FÜZESİ ATIŞ TESTİNDE HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU”



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı” dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOM-B2 füzesinin atış testine ilişkin görüntüyü de paylaştı.



Kaynak : İHA

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