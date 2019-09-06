Sağlıkta dev reform!

Hükümet sağlık alanında toplumun tüm kesimlerini kucaklayan reform adımları atmaya hazırlanıyor. Takvim'den Hazal Ateş'in haberine göre sağlık reformunda 20 önemli başlık yer alıyor. Bazıları şöyle:



Erken teşhis hizmetlerinin etkinliği artırılacak.

Özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayısı artırılacak.

Aile hekimliği performans sistemi yeniden tasarlanacak.

Bağımlılıkla mücadele hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak.

İnsan kaynağının temini, altyapının kurulması ve cari harcamaların karşılanması amacıyla bütçe imkanları artırılacak.

Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı artırılacak.

Yaşlılar yakından izlenecek.

Acil sağlık, yoğun bakım, onkoloji, organ nakli hizmetleri gibi özellikli sağlık hizmetlerinin kapasitesi artırılarak hızı ve kalitesi yükseltilecek.

Acil servis hasta yoğunluğuna göre ihtiyaç olan yerlerde alternatif muayene alanları oluşturulacak.

Acil sağlık hizmetlerinde ambulansların etkin kullanımı sağlanacak.

Hizmet sunucularına yönelik akreditasyon sistemi kurulacak.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta merkez sayısı ve kamu hastanelerindeki ünite sayısı artırılacak.

Sağlık tesislerinde sık tüketilen ve temininde güçlük yaşanılan malzeme gruplarında alternatif alım yöntemleri ile edinme maliyetleri düşürülecek.

Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri açılacak.

İlaç fiyatlarının ve geri ödeme kapsamının belirlenmesinde kanıta dayalı modeller güçlendirilecek.

Üniversite hastanelerinin hastane işletmeciliği ayrıştırılacak.



3 KANSER İLACINA DAHA ÖDEME VİZESİ



Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçü kanser olmak üzere 45 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, Bu ilaçlardan 22'si yerli, 23'ü de ithal ruhsatlı. Ruhsatlı ilaç sayısı 8 bin 423'e, yurt dışından tedarik edilen ilaç sayısı da 382'ye ulaştı. Toplamda geri ödemesi yapılan ilaç sayısı 8 bin 805 oldu diye konuştu.