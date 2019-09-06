Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı. Yeni okul zilinin tanıtımını Nevşehir'de Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulunda uyum eğitimindeki öğrencilere sürpriz ziyareti sırasında yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda ders giriş ve çıkışlarında çalınan teneffüs ve ders zillerinde bir dil birliğinin bulunmadığını, zillerin süre, ritim, içerik, çocuğa uygunluk açılarından değerlendirilmeden çalındığını, bu yıl ilki gerçekleştirilen uygulama ile çocuğa uygun, çocuğa hitap eden içerik üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Bakan Selçuk, konuşmasında şunları söyledi:



'Bir okul zilini çocuklar, okulda bulundukları süre içerisinde defalarca duyuyor. Kitaplarda ne okudukları kadar ne duydukları da bizim için önemli. Bizde müfredat sadece ders kitabı olarak algılanıyor. Oysa çocuğun duyduğu ders zili, teneffüste dinlediği şarkı, duvarda gördüğü pano içeriği, oynadığı oyun da müfredatın bir parçasıdır. Bu bakış açısıyla baktığınızda her alanda bir içerik düzenlemesine gidiyor, hazırladığımız tüm içeriklerde ‘çocuğu' esas alıyoruz. İçeriklerin genelinde ortak bir dil kullanmak ve ülke genelinde aynı yaş grubu çocuklarda dil ve duygu bütünlüğü sağlamak istiyoruz. Bir okul zilini çocuklar, okulda bulundukları süre içerisinde defalarca duyuyor. Kitaplarda ne okudukları kadar, ne duydukları da bizim için önemli. Teneffüslerde bazı okullarda şarkı yayını yapılıyor. Bu çocuğun hareketini artırmak ve duygu dünyasına hitap etmek için önemli bir fırsat. Ancak bu şarkının çocuğa ne dediği de önemli. İstedik ki çocuklarımız kendilerini bulabilecekleri, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, çocuğa uygun bir müzik eşliğinde teneffüslerini geçirsinler.'



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Milli Eğitim Bakanlığına ‘Ben Çocuğum' isimli bir çocuk şarkısı armağan eden sanatçı Nil Karaibrahimgil ve yazar Şermin Yaşar'ın yeni eğitim öğretim yılı için yine gönüllü olarak hazırladığı ve ilköğretim öğrencilerine armağan ettiği okul zili ve çocuk şarkısının sözleri şöyle:



'Aç kapıyı, bekle bizi



Hep beraber gelen biziz



Kol kolayız el eleyiz



Yoldayız biz, gelecek biziz



Soran biziz, bulan biziz



Soru biziz, cevap biziz



Merak edip araştıran



Dünyaları keşfedeniz



Aç kapıyı, bekle bizi



Hep beraber gelen biziz



Kol kolayız el eleyiz



Yoldayız biz, gelecek biziz



Oyun biziz, müzik biziz



Koşan biziz, duran biziz



Yürekteki rengi bulup



Hep yeniden resmederiz



Aç kapıyı, bekle bizi



Hep beraber gelen biziz



Kol kolayız el eleyiz



Yoldayız biz, gelecek biziz



Tohum biziz, toprak biziz



Güneş biziz, yağmur biziz



Büyüyüp göklere uzanırken



Çiçeklenip açan biziz



Yarınlarsa hep baktığın



Bir umutsa aradığın



O da biziz, o da biziz...” Kaynak : İHA

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