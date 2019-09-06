Kızı ve oğluna cinsel istismardan yargılanan sanık: Eşim iftira attı

Olay, şu an 14 yaşında olan kız çocuğunun, geçen yıl aralık ayında 16 yaşında olan ağabeyine, babası A.K.'nin kendisine 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine ortaya çıktı. Ağabey de annesi Z.K.'ye, babasının 11 yaşındayken kendisine top almaya geldiği evde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, kız kardeşini istismardan kurtarmasını istedi.



Küçük kız durumu soran annesine, babasının kendisini 7 yaşından itibaren evde kimsenin olmadığı zamanlarda taciz ettiğini, geçen yıl yaz tatilinde babasıyla yaptığı görüşmeyi telefon ile kayıt ettiğini belirtti.



ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU, BABA TUTUKLANDI



Anne Z.K., jandarmaya şikayetçi oldu. Geçen ocak ayında gözaltına alınıp, tutuklanan baba A.K. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 çocuk devlet koruması altına alındı.



'EŞİM İFTİRA ATTI'



Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşması yapıldı. Tutuklu sanık A.K. ile şikayetçi anne Z.K.'nin avukatları ile hazır olduğu duruşmaya Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada tutuklu sanık A.K., eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden A.K., ''Ben çocuklarım için eşimden ayrılmadım. Eşim, aldatma olayını kapatmak için bu iftirayı atmıştır'' dedi. Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kızının tiki olduğunu ve vücuduna dokundurtmadığını ileri süren A.K., ''Kızımın tiki vardır. Kesinlikle kendi vücuduna dokundurtmaz. Annesinin baskısıyla aleyhime beyan vermiştir'' diye konuştu.



Anne Z.K. ise ''Hangi anne davaya konu olmamış bir şeyi dava konusu yapıp, çocuklarının omzuna psikolojik yük yükler''dedi.



Mahkeme heyeti, A.K.'nin tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



AİLEYE DESTEK OLDULAR



Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ile bir grup CHP'li kadın, aileye destek olmak için duruşma sonuna kadar adliye binası önünde bekledi.



Seydişehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Tutal da adliye önüne gelerek, aileye destek oldu. Tutal, ''Güzelim ülkemizde son zamanlarda çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet olayları artmaya başladı. Bu olaylardan üzüntü duyuyoruz. Gönlümüz arzu ediyor ki bu olaylar hiç olmasın. Kınadığımız, telin ettiğimiz bu iğrenç hadisenin olmamasını arzu ediyoruz. Biz suçluya en ağır cezanın verilmesi ve adaletin tecelli etmesi ve bu olayların engellenmesi noktasında adaletimize güveniyoruz' dedi.



UCİM Konya Konya Koordinatörü Özlem Bilgi de bu tür olaylara sessiz kalmayacaklarını, suçluların en ağır cezayı almaları gerektiğini kaydetti.









Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ile bir grup CHP'li kadın, aileye destek olmak için duruşma sonuna kadar adliye binası önünde bekledi.

Kaynak : DHA