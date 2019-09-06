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Kandil'de teröristlere ağır darbe

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 06 Eylül 2019 Cuma 18:55
Kandil'de teröristlere ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Kandil bölgesine düzenlenen harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Kandil bölgesinde belirlenen 4 PKK'lı bölücü teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak : AA

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