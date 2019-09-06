USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,28 - 6,29

Binlerce memur bekliyordu! O para pazartesi hesapta

Hakem Kurulu memur zamlarının yanı sıra sosyal haklarda da iyileştirmeye gitti. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Öğretmenler 2020’de bin 210 lira, 2021’de bin 250 lira alacak. Bu yılın ödemesi pazartesi hesaplara yatacak

Ekonomi / 06 Eylül 2019 Cuma 09:11
Binlerce memur bekliyordu! O para pazartesi hesapta

Toplu iş sözleşmesi kapsamında milyonlarca kamu çalışanının ücretleriyle beraber sosyal hakları da iyileşiyor. Hakem Kurulu kararıyla öğretmenlerin öğretime hazırlık ödeneği de zamlandı. Öğretim yılına hazırlık ödeneği yüzde 2.5 oranında artırıldı.

2019 yılında bin 180 lira olarak ödenecek olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, 2020 yılı Eylül ayında bin 210 lira olarak ödenecek. 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2.5 oranında artırılarak bin 210 liradan bin 250 liraya çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm il Milli Eğitim Müdürlüklerine de yazı gönderdi. Yazıda öğretmenlere ödemelerin 9 Eylül'de yapılacağı belirtildi.

Milli Eğitim BakanlığıHakem Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı