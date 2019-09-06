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419 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı

ABD'li teknoloji devi Facebook'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ortaya atılan son iddiaya göre 419 milyon Facebook kullanıcısının telefon numarası sızdırıldı.

Teknoloji / 06 Eylül 2019 Cuma 16:59
419 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı

TechCrunch'ın raporuna göre, 419 milyon Facebook kullanıcısının telefon bilgileri, yaşadıkları bölge, cinsiyetleri ve yaşları gibi kişisel bilgiler şifresiz bir internet sunucusunda yayınlandı.

Son sızıntıyla birlikte, milyonlarca kullanıcının telefon bilgileri herkesin ulaşabileceği bir veri tabanında açığa çıkarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, veritabanının kim tarafından ve ne zaman oluşturulduğuna yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Bilgilerin Nisan 2018’de yaşanan Cambridge Analytica veri ihlali skandalından önce toplandığı düşünülüyor.

TechCrunch’ın uyarısının ardından söz konusu veri tabanına erişim engellendi.

FacebookCambridge


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