Sahte Mezarlık Yüzünden İki Kabir Taşındı

CEVAP VE DÜZELTME METNİ
CEVAP VE DÜZELTME METNİ
Haberinize konu İstanbul ili Eyüp ilçesi Merkez mahallesi Hüsamettin sokak 35 ada 4 parselde bulunan
taşınmaz 15.02.2012 tarihinde boş ve atıl vaziyette iken müvekkilce satın alınmıştır. İktisap sonrası
müvekkil şirket tarafından bahse konu taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılması amacıyla yapılan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır.
Bu başvuruya İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nce verilen 12.10.2012 tarihli cevapta; “Müdürlüğümüz
teknik elemanlarınca yapılan inceleme ile Eyüp İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi 42,43,44 pafta 35
ada 4 parsel nolu taşınmazın 20.12.2010 tasdik tarihli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım
İmar Planında “Orta Yoğunluklu Konut Alanları (500/K/HA) lejandında kaldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu taşınmazın Eyüp Mezarlığına komşu olması ve mevcut mezarlığın dolu olması
sebebiyle imar planlarında mezarlık alanına alınması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür”
denilmiştir. Keza İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü 02.08.2013-63354 sayılı yazısı, Ulaşım
Planlama Müdürlüğü'nün 08.01.2013-22929-127 sayılı yazısı, Deprem ve Zemin İnceleme
Müdürlüğü'nün 11.12.212- 2461 sayılı yazısı, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2012-62708 sayılı
yazısı ile taşınmazın mezarlık alanı olarak ayrılması yönünde görüş bildirilmiştir.
Akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurum Görüşleri İstanbul 1 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmiştir. İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından taşınmazda eski tescilli kültür varlığının tespit edildiği
rapor edilmesi üzerine müvekkil ve idare taşınmaz üzerindeki tescilli yapıdan haberdar olmuştur. Bunun
üzerine parselde bulunan tescilli yapının ihyası için İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu himayesinde taşınmaza ait restitüsyon projesi, sanat tarihi raporu, rekonstrüksiyon projesi
hazırlatılmış olup eserin ihyası süreci başlatılmış olup halihazırda süreç devam etmektedir. Bu
taşınmazda mezarlık yapımı asla söz konusu değildir.
Bu süreç içerisinde İdari Kurumlar tarafından yapılan araştırma neticesi tescilli yapının
müvekkilin iktisap tarihinden önce 12.11.2010 tarihinde yangın sonucu yok olduğu İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı raporu ile sabittir. Böylece bahse konu haberde
müvekkile isnat edilen “Tescilli yapının yıktırıldığına dair” iddiasının asılsız olduğu, bu beyanatın
Türk Ceza Kanunu uyarınca iftira suçunu oluşturduğu sabittir.
Müvekkilce ayrıca bahse konu taşınmaza komşu parsel (İstanbul ili Eyüp ilçesi Merkez mahallesi
Hüsamettin sokak 35 ada 5 parsel) üzerinde gece kondu bulunmaktayken 11.02.2013 tarihinde iktisap
edilmiştir. Bu taşınmaz, tüm ilgili Kurum görüşleri alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Meclisi'ninde OYBİRLİĞİ ile alınan kararı neticesinde imar planının mezarlık olarak ayrılmasına karar
verilmiş bu karar İstanbul I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün
11.02.2015-3139 sayılı ve 08.06.2017-2534 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Böylelikle bu
taşınmazın imar planı “Mezarlık Alanı” olarak değişmiştir. Bu karar neticesinde müvekkil tarafından bu
taşınmaz (5 parsel) üzerine mezarlık düzenlemesi yapılırken, İslami usullere göre defin işleminin kıble
yönüne doğru olması gerektiği yönündeki kural gereği yapılan bir kısım mezarlıklarda 4 numaralı
parsele kaymalar olmuştur. Ne var ki bu kaymalar bilinçli yapılmadığı gibi esasen bu mezarlıkların
inşası sırasında yukarıda özetlendiği üzere müvekkil ve idarece 4 no.lu parselde tescilli bir eserin olduğu
bilinmemekte idi. Kaldı ki bu taşma, taşınmazda bulunan tarihi eserin ihyasına engel teşkil eder nitelikte
olmayıp ihyasına başlanan tarihi esere 10 metre mesafede yer almakta olup taşınmazın boş bahçe
kısmına denk gelmektedir. Bu şekilde taşmaya sebebiyet veren kısmın mezarlık alanı olarak ayrılmasına
dair parsel sınır düzeltmesi amacıyla yapılan başvuru İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde
OYBİRLİĞİ ile 14.02.2019 tarih 280 sayılı karar alınmış olup ilgili hukuki süreç devam etmektedir.
Haberinize konu edilen ve kabri nakledilen kişilere idare tarafından hiçbir tebligat ve bildirim
yapılmamasına ve mevcut mezar kullanımına mâni bir karar olmamasına rağmen şahsi tercihleri
nedeniyle mezar nakillerini gerçekleştirmişlerdir. Hal böyle iken müvekkilin tescilli eseri yıktığı, imar
planına aykırı mezar inşa ettiği vd. iddiası içerir haberiniz afaki ve gerçek dışı olup kabulü mümkün
değildir. Buna rağmen habere konu edilen şahıs tarafından müvekkil şirketi hedef alan iftira niteliğindeki
beyanat nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Türk Barter International A.Ş.
Vekili
Av. Galip Eren
İlgili Belgeler;
1- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarihli yazısı
2- İBB Meclisi 14.02.2019 tarihli 280 numaralı Meclis Kararı
3- İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü 14.01.2019 tarihli
yazısı
4- İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 27.09.2018 tarihli 3694 numaralı
kararı
5- İBB Meclisi 15.05.2018 tarihli 696 numaralı Meclis Kararı
6- İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 30.09.2016 tarihli 4811 numaralı
kararı
7- İBB Meclisi 15.09.2015 tarihli 1271 numaralı Meclis Kararı
8- İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 11.02.2015 tarihli 3139 numaralı
kararı
9- İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü 12.11.2010 tarihli Yangın
Raporu ve 28.11.2013 tarihli bilgi belge üst yazısı
10- İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü 02.08.2013 tarihli İl Hıfz. Karar 7 konulu yazıları
11- Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu 08.07.2013 tarihli Komisyon Raporu
12- İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 12.10.2012 tarihli mezarlık alanına alınmaya uygunluk yazısı
13- Eyüp Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 02.04.2012 tarihli İnşaat İstikamet Rölevesi
14- İstanbul İli Eyüp İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi Hüsamettin Sokak 35 Ada 4 ve 5 Parsellere dair
Tapu Senedi Suretleri
Kaynak : İHA