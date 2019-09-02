Sahte Mezarlık Yüzünden İki Kabir Taşındı

CEVAP VE DÜZELTME METNİ



Haberinize konu İstanbul ili Eyüp ilçesi Merkez mahallesi Hüsamettin sokak 35 ada 4 parselde bulunan

taşınmaz 15.02.2012 tarihinde boş ve atıl vaziyette iken müvekkilce satın alınmıştır. İktisap sonrası

müvekkil şirket tarafından bahse konu taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılması amacıyla yapılan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır.

Bu başvuruya İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nce verilen 12.10.2012 tarihli cevapta; “Müdürlüğümüz

teknik elemanlarınca yapılan inceleme ile Eyüp İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi 42,43,44 pafta 35

ada 4 parsel nolu taşınmazın 20.12.2010 tasdik tarihli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım

İmar Planında “Orta Yoğunluklu Konut Alanları (500/K/HA) lejandında kaldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu taşınmazın Eyüp Mezarlığına komşu olması ve mevcut mezarlığın dolu olması

sebebiyle imar planlarında mezarlık alanına alınması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür”

denilmiştir. Keza İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü 02.08.2013-63354 sayılı yazısı, Ulaşım

Planlama Müdürlüğü'nün 08.01.2013-22929-127 sayılı yazısı, Deprem ve Zemin İnceleme

Müdürlüğü'nün 11.12.212- 2461 sayılı yazısı, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2012-62708 sayılı

yazısı ile taşınmazın mezarlık alanı olarak ayrılması yönünde görüş bildirilmiştir.

Akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurum Görüşleri İstanbul 1 Numaralı Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmiştir. İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından taşınmazda eski tescilli kültür varlığının tespit edildiği

rapor edilmesi üzerine müvekkil ve idare taşınmaz üzerindeki tescilli yapıdan haberdar olmuştur. Bunun

üzerine parselde bulunan tescilli yapının ihyası için İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma

Bölge Kurulu himayesinde taşınmaza ait restitüsyon projesi, sanat tarihi raporu, rekonstrüksiyon projesi

hazırlatılmış olup eserin ihyası süreci başlatılmış olup halihazırda süreç devam etmektedir. Bu

taşınmazda mezarlık yapımı asla söz konusu değildir.

Bu süreç içerisinde İdari Kurumlar tarafından yapılan araştırma neticesi tescilli yapının

müvekkilin iktisap tarihinden önce 12.11.2010 tarihinde yangın sonucu yok olduğu İstanbul

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı raporu ile sabittir. Böylece bahse konu haberde

müvekkile isnat edilen “Tescilli yapının yıktırıldığına dair” iddiasının asılsız olduğu, bu beyanatın

Türk Ceza Kanunu uyarınca iftira suçunu oluşturduğu sabittir.



Müvekkilce ayrıca bahse konu taşınmaza komşu parsel (İstanbul ili Eyüp ilçesi Merkez mahallesi

Hüsamettin sokak 35 ada 5 parsel) üzerinde gece kondu bulunmaktayken 11.02.2013 tarihinde iktisap

edilmiştir. Bu taşınmaz, tüm ilgili Kurum görüşleri alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Meclisi'ninde OYBİRLİĞİ ile alınan kararı neticesinde imar planının mezarlık olarak ayrılmasına karar

verilmiş bu karar İstanbul I Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün

11.02.2015-3139 sayılı ve 08.06.2017-2534 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Böylelikle bu

taşınmazın imar planı “Mezarlık Alanı” olarak değişmiştir. Bu karar neticesinde müvekkil tarafından bu

taşınmaz (5 parsel) üzerine mezarlık düzenlemesi yapılırken, İslami usullere göre defin işleminin kıble

yönüne doğru olması gerektiği yönündeki kural gereği yapılan bir kısım mezarlıklarda 4 numaralı

parsele kaymalar olmuştur. Ne var ki bu kaymalar bilinçli yapılmadığı gibi esasen bu mezarlıkların

inşası sırasında yukarıda özetlendiği üzere müvekkil ve idarece 4 no.lu parselde tescilli bir eserin olduğu

bilinmemekte idi. Kaldı ki bu taşma, taşınmazda bulunan tarihi eserin ihyasına engel teşkil eder nitelikte

olmayıp ihyasına başlanan tarihi esere 10 metre mesafede yer almakta olup taşınmazın boş bahçe

kısmına denk gelmektedir. Bu şekilde taşmaya sebebiyet veren kısmın mezarlık alanı olarak ayrılmasına

dair parsel sınır düzeltmesi amacıyla yapılan başvuru İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde

OYBİRLİĞİ ile 14.02.2019 tarih 280 sayılı karar alınmış olup ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

Haberinize konu edilen ve kabri nakledilen kişilere idare tarafından hiçbir tebligat ve bildirim

yapılmamasına ve mevcut mezar kullanımına mâni bir karar olmamasına rağmen şahsi tercihleri

nedeniyle mezar nakillerini gerçekleştirmişlerdir. Hal böyle iken müvekkilin tescilli eseri yıktığı, imar

planına aykırı mezar inşa ettiği vd. iddiası içerir haberiniz afaki ve gerçek dışı olup kabulü mümkün

değildir. Buna rağmen habere konu edilen şahıs tarafından müvekkil şirketi hedef alan iftira niteliğindeki

beyanat nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türk Barter International A.Ş.

Vekili

Av. Galip Eren



İlgili Belgeler;

1- İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarihli yazısı

2- İBB Meclisi 14.02.2019 tarihli 280 numaralı Meclis Kararı

3- İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü 14.01.2019 tarihli

yazısı

4- İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 27.09.2018 tarihli 3694 numaralı

kararı

5- İBB Meclisi 15.05.2018 tarihli 696 numaralı Meclis Kararı

6- İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 30.09.2016 tarihli 4811 numaralı

kararı

7- İBB Meclisi 15.09.2015 tarihli 1271 numaralı Meclis Kararı

8- İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 11.02.2015 tarihli 3139 numaralı

kararı



9- İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü 12.11.2010 tarihli Yangın

Raporu ve 28.11.2013 tarihli bilgi belge üst yazısı

10- İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü 02.08.2013 tarihli İl Hıfz. Karar 7 konulu yazıları

11- Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu 08.07.2013 tarihli Komisyon Raporu

12- İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 12.10.2012 tarihli mezarlık alanına alınmaya uygunluk yazısı

13- Eyüp Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 02.04.2012 tarihli İnşaat İstikamet Rölevesi

14- İstanbul İli Eyüp İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi Hüsamettin Sokak 35 Ada 4 ve 5 Parsellere dair

Tapu Senedi Suretleri

Kaynak : İHA

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