Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'bağış' ve 'kayıt parası' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup soruları yanıtladı.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''(Velilerden okula bağış talepleri) Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil. Bazen okulda iyileştirmeler için bağış talebi olabiliyor. Kayıt parası mevzuata aykırıdır. Veliler ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirler. Kayıt parasıyla ilgili soruşturmalar tamamlandı, gereken cezalandırmalar görevden almalar vesaire ile ilgili işlemler sürüyor. Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu.



(Eğitimde iki ara tatil dönemi) Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı. Öğretmenlerin eğitiminin verimliliği konusunda yapılan bazı akademik çalışmalar var. Çocukların ara ara dinlenmesi motivasyonu yükseltiyor. Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk. Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz.



(Okulların açık olduğu süre) Bizim şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planımız yok.



(Lise ve ilköğretim tasarımı) Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok. Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var. Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız."

