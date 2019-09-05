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Ahmet Reyiz Yılmaz: Faiz Dünya'nın gerçeği değil

Muhafazakar Yükseliş Partisi Genel Başkanı, tanınmış İş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz'ın kızı Yaprak Sultan Yılmaz dünya evine girdi.

Güncel / 05 Eylül 2019 Perşembe 13:11
Ahmet Reyiz Yılmaz: Faiz Dünya'nın gerçeği değil

Düğün, siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Düğün öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz Muhafazakar Yükseliş Partisi’nin, Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlarını tamamladığını ifade ederek seçimlere girmeye hak kazandığını belirtti.

Reyiz Yılmaz, MYP ile ilgili olarak: “Türkiye’nin dört bir yanında partimize yoğun bir ilgi var, halkımızın bu teveccühü daha da artarsa ben de aktif olarak partinin başına geçip, Türkiye’ye güzel hizmetler yapmak için, özellikle faizsiz bir Türkiye hayalimizi hayata geçirmek için hareketimizi başlatacağız” dedi.

Faizsiz Türkiye hayalini nasıl gerçekleştireceğini soran gazetecilere: “40 binin üstünde insana iş ve aş sağlayan bir müteşebbisim, ben dünyanın bir çok ülkesinde iş yaptım. Faiz dünya’nın gerçeği değil! Faiz geri kalmış, gelişmemiş ülkelerin gerçeği. Ciddi bir müsriflik var, ülkenin bu müsrif ekonomi anlayışından vazgeçmesi lazım israf ekonomisinden kurtulması lazım. Bu şekilde faizsiz Türkiye için ilk adım atılmış olur” dedi.

TürkiyeMuhafazakar


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