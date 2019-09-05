72 TL’lik lahmacuna vergi denetimi

Geçen dönemde bazı turizm bölgelerinde işletmelerdeki yüksek fiyatlar tüketicinin tepkisini çekmişti. Özellikle menülerde çay ve su fiyatlarının bile 10 kat daha fazla olması çok sayıda şikâyete neden oldu. Maliye yüksek fiyattan ürün satışına rağmen daha az vergi ödemek için düşük ciro beyan eden işletmeleri mercek altına aldı.



Hürriyte'ten Emre Eser'in haberine göre gelen şikayetler üzerine harekete geçen Muğla Vergi Dairesi’ne bağlı ekipler işletme satış kayıtlarının tutulduğu resmi defter ve belgelerin yanı sıra tedarikçilere verilen siparişlerin kayıtlarının yer aldığı bilgisayar uygulamalarını da inceliyor. Maliye, ilk olarak şikayetlerin en fazla geldiği Bodrum’daki plaj ve işletmeleri denetledi. Yıl boyunca süren genel denetimlerine yeni bir model ekleyen Maliye, şikayetleri de dikkate alarak beyan edilen matrah ile sipariş edilen malın miktarı ve tutarını sorguluyor. Bilgisayarlardaki tedarik sipariş sistemleriyle hasılat tespitini yapmanın, resmi defter ve belgelerle uyumlu olup olmadığını görmenin mümkün olduğu belirtildi. İşletmelerin yüksek fiyatlardan sattığı ürünlerden düşük vergi ödemesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.



CEZA KESİLİYOR



483 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca geçen yıl işletmelerde kullanılan ve her türlü siparişi almaya-vermeye yarayan elektronik sistemlerin yazar kasalara entegrasyonu zorunlu olmuştu. Uyum için verilen sürenin ardından Muğla Maliye ekipleri çapraz sorgu denebilecek modeli hayata geçirdi. Sistemi kurmayanlara para cezası kesen ekipler, sistemi kuran işletmelerde de sipariş sistemi aylık hasılat raporları ile mükellef KDV beyanlarını karşılaştırıyor. İşletmelerin sipariş ettiği malın tutarı hasılattan ve beyan edilen KDV’den fazla ya da yakın çıkması halinde mükellefe düzeltme beyannamesi vermesi tavsiye ediliyor. Pişmanlıkla düzeltme yapılmazsa re’sen işlem yapılıyor. Bu yöntemle geçen hafta Bodrum’da pek çok işletmeye ceza kesildi.



NASIL DENETLENİYORLAR



Örneğin bilgisayar aracılığı ile sipariş veren bir işletmenin 10 bin adet bardak kutu ayran aldığını varsayalım. Tanesi 50 kuruşa alınan ayranların toplam maliyeti 5 bin TL kayıtlarda olsun. Maliye denetimde satış beyannamelerini inceliyor. İşletmenin kayıtlarında ayrandan cirosunun da 5 bin TL olduğu anlaşılıyor. Ayranın tanesini 10 TL’den sattığını tarifesinden belirleyen Maliye satış cirosunun 500 adet ayran satışıyla olduğunu hesaplıyor. İşletmeye kalan 9 bin 500 kutu ayranın akıbeti soruluyor. Eğer işletme stokunda fiili olarak bu miktarda ayranı gösteremezse ekipler düzeltme beyannamesi istiyor. İşletmenin satışını beyan etmediği 9 bin 500 ayran için de fatura düzenlemesi yani 95 bin TL daha ciro beyan etmesi gerekiyor. Bu beyanla 95 bin TL’lik ciro için hem KDV hem gelir vergisi çıkıyor. Ayrıca gecikme cezalarını da ödüyor. Lahmacun ve benzeri ürünler de kıyma ve un gibi maliyet kalemlerinin stok incelemesiyle denetleniyor. Örneğin 2 çuval un 20 kg kıyma satın aldığını beyan eden işletme sadece 100 adet lahmacun sattığını beyan ederse kalan un ve kıymaların da akıbeti soruluyor. Eksik beyan tespiti durumunda aynı prosedür uygulanıyor.



40 LİRAYA AYRAN 25 LİRAYA ÇAY



Bodrum başta olmak üzere neredeyse güney sahillerindeki bütün plajlar bu yıl yine 40 liraya satılan ayran, 25 liraya satılan çay ve soğuk olduğu gerekçesiyle 10 liraya satılan 1.5 litrelik suyu ile gündeme gelmişti. Artan şikayetler sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm örgütleri tatilcilerden bu işletmeleri kendilerine bildirmelerini istemişti. 2019 yazına damga vuran bazı fiyatlar ise şöyle listeleniyor:





20cl rakı:.......... 200 TL





Müzik parası:..... 50 TL





330ml kola:....... 35 TL





Şişe soda:......... 15 TL





Lahmacun:........ 72 TL





Makarna:.......... 120 TL