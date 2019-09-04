SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri!

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının Sivas semalarındaki gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Osman Seçilmiş Parkı ve çevresinde bir araya geldi.



Gösteri uçuşunu beğeniyle izleyen vatandaşlar, alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.



SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının ayrı ayrı gerçekleştirdiği gösteri yaklaşık bir saat sürdü.



Kaynak : AA

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