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Metin Feyzioğlu'nu devirmek için harekete geçtiler

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için delegeleriyle toplantı kararı aldığını duyurdu.

Güncel / 03 Eylül 2019 Salı 23:01
Metin Feyzioğlu'nu devirmek için harekete geçtiler

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için delegeleriyle toplantı kararı aldığını duyurdu.

İstanbul Barosu'ndanyapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması hususunda delegeleriyle toplantı kararı aldı.'

KÜLLİYEYE GİTMESİ ELEŞTİRİLDİ

Metin Feyzioğlu'nun son dönemde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek toplantılara katılması tartışma yaratıyordu. Son olarak da Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Adli Yıl Açılış törenine giden Feyzioğlu'nun konuşmasının ardından tepkiler de artmıştı.

İstanbul Barosu'nun kararının bu törenin ardından gelmesi dikkat çekti.

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