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Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güncel / 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak : AA

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