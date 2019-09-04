Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.



Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak : AA

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