Kılıçdaroğlu'ndan skandal S-400 açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programında dış politika ve S-400'lere dair ilginç ifadeler kullandı.



ÖNCE "S-400'LER NEDEN ALINDI KİMSE BİLMİYOR" DİYE ELEŞTİRDİ, SONRA "BUNLAR ORTADOĞU'DAKİ EN GÜÇLÜ SİSTEMİ" DEDİ



Önce S-400'lerin neden alındığını kimsenin bilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu sözlerinden saniyeler sonra Suriye'de de S-400 bulunduğunu ve bu sistemin Ortadoğu'daki en güçlü hava savunma sistemi olduğunu vurguladı.



"İKTİDAR OLURSAK DIŞ POLİTİKAYI 180 DERECE DEĞİŞTİRECEĞİZ, İSRAİL'LE BARIŞACAĞIZ"



Altaylı'nın "iktidara siz gelseniz dış politikayı nasıl değiştireceksiniz" sorusu karşısında Kılıçdaroğlu, "180 derece değiştireceğiz, 180 derece. Sayın Davutoğlu'na da söyledim. Dış politika 180 derece değişecek." dedi. Yine Altaylı'nın "nasıl yani, Amerika'yla daha yakın, Rusya'yla ters mi düşeceğiz" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "yoo, her ülkeyle barış içerisinde yaşayacağız. Bu işin felsefesi var" cevabını verdi.



Kılıçdaroğlu, "bugünkü şartlarda bu mümkün mü", sorusu karşısında ise, "Düzelteceğiz. Mısır'la da ilişkileri düzelteceğiz, İsrail'le de ilişkileri düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.



"S-400'LER ALINDI BİR KERE, GERİ VERMEYİZ! AMA NİYE ALINDI ONU KİMSE BİLMİYOR"



"S-400'leri geri mi vereceğiz" sorusuna ise Kılıçdaroğlu şöyle cevap verdi:



"Hayır, alındı bir sefer. Tabi niye alındı, onu kimse bilmiyor. Kim bize saldıracak? Suriye mi? Suriye'de de S-400 var ve başında da Rus askerleri var. Suriye hava savunma sistemi Ortadoğu'daki en güçlü hava savunma sistemidir. Herkes biliyor bunu.



"KİM SALDIRACAK BİZE? YUNANİSTAN MI, SURİYE Mİ, RUSYA MI?"



Irak mı bize saldıracak? İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Yunanistan'la mı kavga edeceğiz?



"TAMAM, HAVA SAVUNMA SİSTEMİ OLSUN AMA NİYE ALDIĞINIZI TOPLUMA ANLATMAK ZORUNDASINIZ"



Hava savunma sistemi olsun efendim. O ayrı bir şey. Olsun. Ama topluma, siz neyi niçin nasıl yaptığınızı oturup anlatmak zorundasınız."