Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Sivas yüzde 49,5 oy oranıyla tercihini AK Parti'den yana kullandı. 31 Mart seçimlerindeki bu başarınızdan ötürü teşkilat mensuplarınızın her birini tebrik ediyorum. Şimdi dönem Sivaslı kardeşlerime hizmet dönemidir. Önümüzde 4,5 yıllık bir icraat dönemi bulunuyor. Teşkilat mensuplarımızdan gece gündüz demeden çalışmalarını bekliyorum.



Milletlerin tarihlerinde bazı kader anları vardır. Bugün 100. yıldönümüne ulaştığımız Sivas Kongresi de tarihimizin köşe taşlarından biridir. Sivas kongrenin başladığı 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün boyunca milli mücadelemize başkentlik yapmıştır. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar etkisini bugün de hissettirmektedir. Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün biz de 'manda ve himaye kabul edilemez' diyoruz. Birileri bu mandaları malum mandalarla karıştırıyor. Bölücü niyetler karşısında vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz diye haykırıyoruz. Doğu Akdeniz'de malum iki sondaj ve iki sismik araştırma gemimiz var. Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de ABD var, İngiltere var, Fransa var ama Türkiye yok diyorlar. Bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Gemilerimizin üzerinde devasa ayyıldız bayrağımız var. Bayrağımızı tanıyamıyor diyor ki Türkiye yok. Yazılar olsun sana. Sana da bunu tanıtacağız.



Sivas'tan aldığımız cesaretle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Arkasında Sİvas olanın sırtı yere gelmez. Boşuna yiğido demediler. Darbelere, vesayete rağmen siyasete olan inancımızı bir an olsun kaybetmedik. 18 yıl önce AK Parti'yi kurarken de pek çok sabotaja maruz kaldık. Son 18 yılda ülkemizi hangi alanda ileriye taşımışsak bunu çok çetin mücadelelerle başardık. Ramazan Bayramı'na kadar hızlı treni Sivas'a getireceğiz. Bak Cahit (Turhan) senden aldığın sözü buraya aktardım. İşi sıkı tutacağız. Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz.



Ekonomimizi üç kattan fazla büyüttük. S400'lerimizi aldık, ikinci etabı geliyor. Bir taraftan da elemanlar yetişmeye devam ediyor.



'ZAMAN ZAMAN ŞEHİRLERİMİZİ DOLAŞAN FİTNE TÜCCARLARI VAR'



Biz kadro olarak birbirimize kenetlenirsek önümüze kimse set çekemez. Zaman zaman şehirlerimizi dolaşan fitne tüccarları var. Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir. Biz milletimizin efendisi değil hep hizmetkarı olduk.



'BUNLARIN HEPSİ PROJEDİR'



AK Parti kalesinde gedik açmak isteyen eski üyelerimiz çıktı ama hepsi de saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir. Milletimiz her türlü tuzağı sandıkta bozmuştur. Bİz başkalarına değil kendimize bakacak kendi işimize yoğunlaşacağız. Bizim siyasetimizde yarış hayır için yapılır. Milletle inatlaşmak diye bir anlayış söz konusu değildir. Hiçbir zaman kibir, gurur bunu semtinize uğratmayın.'