Benzine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki gerileme sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. En geç hafta başından itibaren benzinin litre fiyatına 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.



İndirimin, hafta başından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



Benzinin litre fiyatına en son iki hafta önce 11 kuruş, bir buçuk ay önce ise 20 kuruş zam gelmişti.