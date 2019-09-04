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Bakan Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."dedi.

Ekonomi / 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:27
Bakan Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, 'Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar, ithalatımız da yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.' dedi.

Dış ticaret açığı azaldı

Pekcan, dış ticaret açığının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu belirtti.

Ruhsar PekcanDolarDış Ticaret


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