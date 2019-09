Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı

Avam Kamarasında bu akşam yapılan oylamada anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı 299'a karşı 327 oyla kabul edildi.



Tasarıya göre İngiliz hükümeti 19 Ekim'e kadar AB ile Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.



Tasarı, AB'nin farklı tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisinin İngiliz hükümetinde değil parlamentoda olmasını öngörüyor.



Tasarıda son anda yapılan değişikliğe göre, Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının güncellenmiş şeklinin de parlamento tarafından oylanması gerekecek.



Başbakan Boris Johnson, milletvekillerinin Brexit sürecine müdahil olmasını engellemek için geçen hafta 9 Eylül-14 Ekim'de parlamentoyu tatil etme kararı almıştı.



Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran muhalefet partileri, iktidar partisindeki 21 muhalif milletvekilinin de desteğiyle dün parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten kendi ellerine almıştı.



Muhalefet partileri anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı bugün parlamentoya sunmuştu.



Tasarı, Avam Kamarasındaki bütün aşamaları tamamlayıp kabul edilerek parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasına sevk edildi.



Lordlar Kamarasının da tasarıyı yarın hızla gündemine alıp onaylamasının ardından, tasarının cuma günü yasalaşması bekleniyor.



ERKEN SEÇİM OYLAMASI



Parlamento bu akşam hükümetin verdiği erken seçim teklifini de görüşüp oylayacak. Ancak erken seçim kararı parlamentonun 3'te 2'lik çoğunluğunun onayıyla alınabiliyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaşmadan önce erken seçime destek vermeyeceğini ilan etti.



Başbakan Johnson erken seçim tarihi olarak 15 Ekim'i önermişti.



Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.



Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.



Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.



İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.



İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.



Kaynak : AA

