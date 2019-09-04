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20 araç birbirine girdi: 8 ölü

Endonezya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Dünya / 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:05
20 araç birbirine girdi: 8 ölü
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Endonezya’da Toll Road Cipularang otoyolunda 7 kamyon, 11 otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, otoyolda trafik durma noktasına geldi. Feci kazada hayatını kaybedenlerden 4’ünün çıkan yangın sonucu ciddi yanık teşhisiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Kaynak : İHA

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Trafik Kazası


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