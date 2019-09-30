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TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti

Yaylalı'nın cenazesi, yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Yaşam / 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti

TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı.

Mesajda, 'Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Oya Yaylalı'nın cenazesi yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu.Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı. Kaynak : AA

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