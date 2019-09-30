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Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde fuhuş amacıyla tur düzenlendiği tespit edilen bir yata düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:17
Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turları düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Turları düzenlediği iddia edilen H.K isimli kadını yaklaşık 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Bozburun mevkisinde olduğu tespit edilen lüks yata yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhşa aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen H.K'nın da olduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, el konulan yat ise limana çekildi.

Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının koordinesinde sosyal medya hesapları üzerinde yapılan inceleme sonrası ulaşıldığı öğrenilen şüphelilerin, özellikle turizm sezonlarında fuhuş amacıyla yat turları organize ettikleri iddia edildi.

Kaynak : AA

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