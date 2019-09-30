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İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri için istenen ceza belli oldu

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

3. Sayfa / 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:57
İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri için istenen ceza belli oldu

İki şüpheli için, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Nitelikli yağma teşebbüs' suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Nitelikli yağma teşebbüs' suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

Müebbet Hapisİstanbul Teknik ÜniversitesiAğırlaştırılmış Müebbet Hapis


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